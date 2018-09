Rapper Mac Miller, Mantan Pacar Ariana Grande Ditemukan Tewas di Rumahnya

TRIBUN-MEDAN.com - Rapper Mac Miller (26) ditemukan tewas di rumahnya di San Fernando Valley, California, Jumat (7/9/2018).

Mantan pacar penyanyi Ariana Grande itu diduga meninggal akibat overdosis.

Tim penolong tiba di rumah pria bernama Malcolm McCormick itu setelah mendapat telepon bahwa ada pria yang mengalami serangan jantung.

Sebuah sumber yang dikutip People menyebut Miller dinyatakan telah meninggal saat petugas tiba di rumah itu.

"Malcolm McCormick dikenal dan diidolakan para penggemar sebagai Mac Miller, telah meninggal secara tragis di usia 26 tahun," demikian pernyataan resmi keluarga.

"Dia merupakan cahaya yang terang bagi keluarga, teman-teman, dan para fans. Terima kasih atas doa Anda semuanya," kata keluarga pria kelahiran Pittsburgh itu.

Ia mencuri perhatian publik pada 2010 ketika merilis album mixtapekeempatnya, K.I.D.S pada usia 18 tahun. Dalam mixtape itu terdapat lagu "Nikes on My Feet" dan "Best Day Ever"

Pada 2011, album pertamanya, Blue Side Park, merebut posisi puncak Billboard Hot 200.

Beberapa jam sebelum ditemukan tewas, Miller mengunggah beberapa video di akun Instagram-nya.

Album terakhir Miller, Swimming, dirilis pada 3 Agustus lalu. Dia dijadwalkan memulai tur pada Oktober mendatang.

Setelah berpacaran selama dua tahun, ia dan Ariana Grande putus pada Mei lalu. Pada 14 Mei, atau beberapa hari setelah kabar itu terkuak, Mac Miller ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. (*)