Pria Ini Curi Puluhan Gaun Pengantin Usai Bercerai dengan Istrinya, Alasannya Bikin Kaget

TRIBUN-MEDAN.com -Seorang pria asal Cina baru-baru ini ditangkap oleh polisi Shanghai karena diduga sudah mencuri lebih dari 70 gaun di berbagai penjual lokal selama setahun terakhir.

Pria ini sudah lama bercerai. Dan dengan mencuri gaun-gaun pengantin itu, dirinya merasa seperti sudah menikah lagi.

Polisi Shanghai pertama kali menerima laporan ini dari penjual baju pengantin di Kota Pudong New Area pada 21 Agustus.

Penjual wanita yang bermarga Wang itu, mengklaim bahwa lusinan gaun yang dijualnya hilang dari rumahnya sejak awal tahun ini.

Baginya kejadian ini bukanlah hal biasa. Karenanya, ia memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang setelah delapan gaun dari koleksi terbarunya raib.

Wang mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia sering menggantungkan beberapa gaun di halaman rumahnya. Dan sepertinya dari sana gaun-gaun itu menghilang.

Setelah memeriksa rekaman kamera CCTV, polisi melihat seorang pria memanjat pagar Wang menggunakan tongkat panjang untuk menarik gaun itu. Polisi pun mengidentifikasi ciri-ciri pelaku melalui tayangan video dan melacaknya ke sebuah desa di Tangzhen.

Dari sana mereka menemukan gaun-gaun pernikahan sebanyak 73 potong, dan seharga kira-kira 60 ribu Yuan atau senilai Rp 129 juta.

Ditanya mengapa dia mencuri gaun pengantin, Gu yang berusia 50 tahun mengaku bahwa dia hanya ingin merasa seperti akan menikah lagi. Dan tidak berniat menjualnya.

Setelah memeriksa rumahnya, polisi menemukan delapan gaun yang dilaporkan Wang hilang dari koleksi terakhirnya. Serta gaun lain yang telah hilang selama tahun ini.

Gu telah ditahan dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman tindakan pencurian. Polisi mengatakan kepada media setempat bahwa pria itu bahkan tidak memiliki riwayat penyakit mental. Mungkin ia hanya benar-benar ingin menikah lagi.

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul Divorced Man Steals 73 Wedding Dresses to Feel Like He Was Getting Married Again