Pengantin Baru di India Bunuh Diri Setelah Bertengkar Soal Toilet 

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang pengantin pria yang baru menikah melakukan tindakan bunuh diri, tepat setelah sang istri pergi meninggalkannya.

Sebelum menikah, ada baiknya membicarakan hal-hal secara mendetail. Jangan sampai terlambat, dan justru memicu pertengkaran. Kejadian yang menimpa sepasang suami istri di India ini bisa dijadikan pelajaran.

Melansir Indiatoday.in, seorang pria ditemukan bunuh diri, tepat setelah kepergian sang istri. Dan alasannya, karena kondisi toilet rumah si pria yang membuat wanita itu merasa tidak nyaman.

Pria asal Tamil Nadu India itu bernama Selladurai. Dirinya menikahi seorang wanita bernama Deepa. Keduanya mengikat janji pada Minggu (23/9/2018) lalu.

Ketika Selladurai membawa Deepa ke rumahnya di Kottagoundapatti di Omalur, dekat Salem, Tamil Nadu, pengantin wanita itu terkejut melihat kondisi rumah pria itu.

Rumah milik sang suami tidak memiliki toilet di dalam rumah. Jadi, mau tidak mau, wanita itu harus buang air besar di luar, di halaman terbuka.

Merasa terkejut dan tidak nyaman, Deepa yang belum genap sehari menikah langsung pergi meninggalkan rumah itu.

Tepatnya pada Senin (24/9/2018), dirinya pergi dan menyatakan bahwa mereka bisa tinggal di hotel sampai toilet dibangun.

Tetapi Selladurai menolak mematuhi yang memaksa Deepa meninggalkan rumah. Tapi sekali lagi, Deepa menolak.

Setelah kepergian sang istri, Selladurai kemudian mendatangi tempat Deepa sekadar untuk menenangkannya. Tapi sayangnya wanita itu tidak bergeming. Lagi-lagi ia menolak, sambil mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tinggal di rumah yang tidak memiliki toilet.

Pada Rabu, sekembalinya dari tempat Deepa, kerabat Selladurai mengklaim bahwa pria itu merasa kesal. Sampai akhirnya, Kamis (27/9/2018) Selladurai ditemukan tidak bernyawa, di dekat sebuah sumur.

Polisi telah mengambil mayat dan mengirimnya untuk otopsi. Sedangkan pemerintah kabupaten setempat dilaporkan mengarahkan petugas untuk menilai kondisi sanitasi di desa. Wilayah Salem secara tertulis, sudah terdaftar dalam wilayah yang bebas dengan sanitasi terbuka.

Mereka mengklaim bahwa sudah ada lebih dari dua toilet telah dibangun dalam Misi India Bersih dan pihak berwenang mempertahankan bahwa desa itu memiliki fasilitas toilet umum.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di indiatoday dengan judul Newly-wed groom commits suicide after wife leaves house which had no toilet