Mak Lampir Bakal Ditayangkan Kembali, Ini Wanita Cantik yang Bakal Memerankan Sosoknya

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Mak Lampir yang pernah terkenal di dekade 90an bakal dihidupkan kembali.

Stasiun televisi MNCTV, akan menayangkan sinetron kolosal Misteri Gunung Merapi versi baru.

Rencananya, sinetron tersebut bakal tayang pada 2018.

Bicara tentang Misteri Gunung Merapi, tentunya banyak yang penasaran dengan sosok Mak Lampir versi baru.

Sebagian warganet pun lantas penasaran, siapa pemeran Mak Lampir di Misteri Gunung Merapi versi baru?

Dilansir TribunSolo.com dari berbagai sumber, kabarnya artis Varissa Camelia akan memerankan Mak Lampir.

Wanita kelahiran 28 Februari 1984 ini sebelumnya sudha malang melintang di layar kaca.

Tercata, Varissa telah bermain di sejumlah sinetron dan FTV, seperti Si Biang Kerok, Sajadah Cinta Maryam, Dear Nathan The Series, Oh Mama Oh Papa, Mata Bathin, Jodoh Wasiat Bapak, dan lain-lain.