Fadli Zon Desain Kaos yang Bertuliskan Ini, Hingga Adakan Kontes Berhadiah Rp 112 Juta dan Umroh

TRIBUN-MEDAN.COM - Pendukung calon presiden nomor urut dua, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon ingin mencari seseorang yang dapat membantunya mendesain kaos.

Hal itu dia umumkan lewat akun Twitter pribadinya @FadliZon, yang terverifikasi pada Rabu (28/11/2018).

Rencananya desain kaos tersebut bertuliskan yang yang berhubungan dengan puisi-puisinya.

"Saya ingin buat kaos, perlu desain. Ada yang bisa bantu? Kata-kata-katanya:

No Sontoloyo

No Genderuwo

No Plonga Plongo

No Raisopopo

#2019GantiPresiden," tulis Fadli Zon.

Semua puisi dan tulisan kaos tersebut terinspirasi dari ucapan Presiden Joko Widodo.

Seperti kata Sontoloyo, didapat dari ucapan Presiden Joko Widodo yang sempat melontarkan pernyataan soal 'politik sontoloyo.'

Hal itu diungkapkan Jokowi untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh politikus yang berniat memecah belah bangsa.

"Hati-hati, banyak politik yang baik-baik tapi juga banyak sekali politik yang 'sontoloyo'. Ini saya ngomong apa adanya saja, sehingga mari kita saring, kita filter, mana yang betul dan mana yang tidak betul," ujar Jokowi.