PT PegadaianTargetkan Laba Rp 497 Miliar Pada Tahun 2019

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - "Ribak Sude, Lantak Laju, Bersama Kita Pasti Bisa menuju Medan Juara". Yel-yel itu mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, di Santika Dyandra Hotel Medan, pada 3-4 Januari 2019.

Semangat itu tercurah kala Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Hakim Setiawan memotivasi para pegawai yang menjadi peserta Rakerwil.

Rakerwil tersebut dihadiri Direktur SDM & Hukum M. Edi Isdwiarto, Direktur Produk & Pemasaran Harianto Widodo, para Kepala Divisi Kantor Pusat dan seluruh pejabat yang ada di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Hakim Setiawan mengatakan, rakerwil ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil Rakernas yang telah dilaksanakan di Jakarta, 10-12 Desember 2018, yang bertemakan "PT Pegadaian (Persero) Becoming Digital Financial Company, The Journey To Be Champion".

"2019 adalah tahun tantangan bagi Pegadaian untuk bertranformasi di era digital. Selain itu, target tahun 2019 yang telah ditetapkan manajemen pusat untuk Kanwil I Medan cukup besar, yakni OSL 3,4 triliun," kata Hakim, Senin (7/1/2019).

"OSL rata-rata 3,2 triliun serta nasabah 900.000 orang. Tahun 2019, Pegadaian Medan juga ditargetkan pencapaian laba sebesar Rp 497 miliar," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Rakerwil, Indra Firmansyah yang juga menjabat sebagai Deputi Operasional menyebutkan, rakerwil PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan diikuti oleh 130 orang pejabat yang terdiri dari Pemimpin Wilayah, Deputi setingkat, Manajer setingkat, Asisten Manajer setingkat dan para Pemimpin Cabang Konvensional dan Syariah.

"Kita berharap semua peserta dapat berperan aktif dan fokus dalam mengikuti kegiatan rakerwil," kata Indra.

Sementara itu, Direktur SDM & Hukum yang juga sebagai Direktur Pembina untuk Kanwil I Medan M. Edi Isdwiarto mengharapkan, akan terealisasikan OSL Kanwil I Medan pada tahun 2023 dapat tercapai 10 triliun rupiah.

"Untuk mencapai hal itu, diperlukan komitmen, integritas dan profesional setiap insan Pegadaian, agar dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju Medan Juara," jelas Edi.

(cr9/tribun-medan.com)