TRIBUN-MEDAN.com-Liga 2 Bergulir di Bulan Mei Sekretaris Umum PSMS Berharap Persiapan Ayam Kinantan Semakin Matang.

PSSI telah menyampaikan bahwa kompetisi Liga 1 dimulai setelah selesainya proses Pemilihan Presiden pada Bulan April. Artinya awal Bulan Mei antara tanggal 1 sampai tanggal 8 Liga 1 baru akan dimulai.

Namun kick off Liga 2 justru saat ini belum jelas kapan. Kabarnya dimulai dua minggu setelah kick off Liga 1. Jika dua minggu setelah kick off Liga 1, kemungkinan akan digelar akhir Bulan Mei.

Sampai sekarang, Manajemen PSMS belum mengetahui pasti Liga 2 akan digelar kapan. Sekretaris Umum PSMS, Julius Raja menyebut besar kemungkinan akan dimulai usai Lebaran.

"Kita dapat kabar Liga 1 dimulai sekitar 1 Mei, sedangkan Liga 2 dua minggu setelahnya baru dimulai. Artinya disitu sudah mau dekat Lebaran. Nah ujung-ujungnya nanti Liga 2 dimulai setelah Lebaran," ujar Julius, Kamis (24/1/2019).

Dengan jadwal yang masih panjang sekitar tiga bulan itu, Julius menyebut ada untung dan ruginya. Jika dilihat dari untungnya, PSMS bisa mempersiapkan tim lebih matang. Sedangkan ruginya biaya operasional membengkak selama melakukan persiapan tim.

Abdurahman Gurning Kesulitan Bentuk Tim karena PSMS Medan Tak Punya Uang

Masih Terkendala Dana, Manajemen PSMS Sulit Datangkan Pemain Pro

Hanya 5 Pemain Pro yang Memilih Bertahan di PSMS Medan, Satu di Antaranya Kapten Legimin Raharjo

Roni Fatahillah dan Antoni Nugroho Hengkang dari PSMS, Pilih Berlabuh ke Kalteng Putera

"Biaya operasional kita tentu akan membengkak kalau terlalu lama. Membentuk tim itukan juga mengeluarkan dana. Untuk beli minum, catering, transport pemain, semuanya jadi lebih banyak lagi dana yang keluar," ungkap lelaki yang akrab disapa King itu.

Wali Kota Medan Instruksikan Dinas PU Perbaiki Jalan Rahmad Buddin

Bupati Tapsel Gelar Tablig Akbar Sadarkan Penambang Emas Ilegal, Pertimbangkan Bentuk Hukum Adat

AHOK DAN WANITA DIDUGA BRIPDA PUPUT DUDUK BERSANDING, Ada Fifi Lety dan Nicholas, Ini Fotonya

Edy Rahmayadi Amati Aktivitas Gunung Sinabung Pakai Teropong, Banyak Warga Masuk ke Zona Merah

PSMS sendiri saat ini belum terbentuk timnya. Mereka masih melakukan proses seleksi pemain amatir. Para pemain profesional yang diharapkan pelatih untuk bergabung belum juga hadir.

(lam/tribun-medan.com)