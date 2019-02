Universitas Sumatera Utara Juara Umum Ajang USU Internasional Open Karate Championship 2019

TRIBUN-MEDAN.com- Universitas Sumatera Utara berhasil meraih juara umum pada perhelatan USU Internasional Open Karate Championship (USUIOKC) 2019 yang digelar di Pardede Hall Medan dan Gelanggang Mahasiswa dari tanggal 22-24 Februari 2019.

Gelar tersebut diraih usai karaeteka-karateka yang membawa nama USU mampu tampil dominan dengan Raihan total 18 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu dari putra maupun putri.

Menyusul pada posisi kedua (runner up) diraih oleh kontingen perguruan karate Institut Karate-do Indonesia Sumatera Utara (Inkai Sumut) dengan merebut 4 medali emas, 4 perak dan 7 perunggu.

Sedangkan diposisi ketiga ditempati oleh perguruan karate Shindoka Sumut dengan Raihan sebanyak 4 medali emas, 4 perak dan 6 medali perunggu.

Sementara itu, untuk karateka peraih best of The best (BoB) juga didominasi oleh para atlet yang mewakili USU. Dari 4 nama atlet peraih BoB tiga di antaranya dari USU dan satu berasal dari perguruan KKI Medan.

Mereka adalah Rizky Lawyer (USU) kumite BoB junior putra, Arnella Putri (USU) kumite BoB junior putri, Daniel Hutapea (KKI Medan) kumite BoB senior putra, dan Tifani Zuhrina (USU) dari Kumite BoB senior putri.

Mewakili Rektor USU Prof Runtung Sitepu, Wakil Rektor IV Prof Dr Bustami Syam dalam wejangannya saat penutupan event USUIOKC 2019 mengungkapkan rasa bangganya terhadap seluruh karateka yang ikut serta pada ajang tersebut.

Dirinya pun turut mengapresiasi atas prestasi yang berhasil diraih para atlet pada ajang tahun ini serta kehadiran kontingen dari luar negeri.