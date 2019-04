LIVE Streaming MU vs Barcelona Bisa Ditonton Melalui Link di Sini

LIGA CHAMPIONS: Prediksi Man United vs Barcelona, Perkiraan Susunan Pemain, Luis Suarez Absen

Berikut Link Live Streamingnya AJax Amsterdam vs Juventus dan MU vs Barcelona hingga komentar para pelatih.

TRIBUN-MEDAN.COM - Siaran langsung dan Link Live Streaming babak perempat final Liga Champions2018/2019 antara MU vs Barcelona dan Ajax vs Juventus.

Pertandingan MU vs Barcelona dan Ajax vs Juventus akan dimulai pada Kamis (11/4/2019) dini hari, pukul 02.00 WIB.

Dua pertandingan seru tersebut patut untuk disimak.

Yang pertama Manchester United vs Barcelona di Old Trafford berbarengan dengan pertandingan Ajax vs Juventus di Johan Cruyff ArenA.

Pertandingan MU vs Barcelona disiarkan di RCTI.

Sementara Ajax vs Juventus bisa disaksikan melalui live streaming.

Live streaming resmi dari RCTI bisa menjadi cara alternatif untuk menyaksikan laga Manchester United vs Barcelona pada leg pertama babak perempat final Liga Champions.

Berikut Link Live Streamingnya AJax Amsterdam vs Juventus: