Ajak Gebetannya ke Pesta, Pria Ini Lakukan Hal Unik, Kenakan Kostum Pikachu sembari Joget

Seorang pria gunakan cara yang begitu unik untuk ajak gebetannya ke pesta hingga gebetannya terpukau bahkan tersipu malu. Tidak tanggung-tanggung pria ini melakukannya di depan umum dan tanpa malu ia juga joget dengan lagu Back Street Boys - I Want It That Way.

TRIBUN-MEDAN.com - Memang cara-cara unik telah banyak digunakan oleh para pria untuk gebetannya.

Mungkin jika tidak menggunakan cara yang unik memang banyak ditolak untuk diajak pergi ke pesta.

Seorang pria gunakan cara unik untuk mengajak kencan gebetannya, ia gunakan kostum Pikachu. (Yt/ Jett Hwang)

Dan mungkin itu menjadi sebab siswa laki-laki ini ini memilih untuk mengajak gebetannya ke sebuah pesta dengan cara ini.

Ia melakukan ini di depan sekolahannya sambil mengenakan kostum Pikachu.

Jett Hwang, siswa sekolah menengah yang memposting video dan mengorganisir acara ini mengejutkan gadis gebetannya dengan bantuan teman-temannya.

Teman-temannya membantu dengan membawakan bunga dan membawakan tulisan 'Prom' atau acara pesta sekolahan.

Bahkan balon-pun tidak lupa dibawa oleh teman-temannya agar menambah kesan meriah.

Tapi sebenarnya yang bikin kagum adalaha dia dengan fasih menari dan joget dengan menakjubkan.