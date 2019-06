Third Place Coffee and Food, Tempat Ketiga Yang Dirindukan

Third Place Coffee and Food

TRIBUN-MEDAN.com - Tongkrongan yang beralamat di Jalan STM Nomor 56, Suka Maju, Medan Johor ini selama sembilan tahun telah menjadi tempat singgah warga Medan dan sekitarnya untuk sekadar melepas penat ataupun kumpul bersama teman-teman.

Third Place Coffee and Food yang dulunya bernama Kafe Teras, kini telah bertransformasi menjadi tempat nongkrong ala anak muda yang dilengkapi dengan suasana serta konsep ruangan yang lebih modern dari sebelumbya, meski demikian kesan klasik dan santai tetap saja menjadi ciri khas tempat ini.

Owner Third Place Coffee and Food, Syahdan Ridwan mengatakan bahwa Third Place Coffee and Food harus mengikuti perkembangan zaman serta menjawab kebutuhan anak-anak Millenial, baginya, konsep ruangan yang dulu sudah terlalu jadul dan semakin ditinggalkan sehingga perlu adanya inivasi baru agar usanya tetap eksis dikalangan anak muda maupun orangtua.

“Filosofinya tetap sama meski dengan nama dan konsep yang berbeda, Third Place ini ya tempat singgah ketiga, fiosofinya kalau yang pertama itu kan rumah kita sendiri, kedua itu kantor atau tempat bekerja, dan saya berharap ini adalah tempat ketiga untuk bisa menjadi tempat nongkrong buang suntuk dari lelah seharian bekerja, ataupun tempat bersantai-santai,” ujar Syahdan.

Third Place Coffee and Food (Tribun Medan/Gita Nadia Putri Tarigan)

Jika dulunya Kafe Teras terlihat kaku dengan konsep keluarga, maka kini beberapa furniture pun dirimbak agar tampilannya lebih dress dan kekinian, sebut saja lampu-lampu kecil yang sengaja digantung secara teratur, menambah kesan indah apabila pengunjung ingin berfoto, selain itu beberapa Doodle Art baik itu berupa gambar maupun tulisan menambah kesan muda dan fress disetiap ruangannya.

Third Place Coffee and Food terdiri dari 3 ruang nongkrong yakni Smoking Area, Garden Area dan VIP Area, sehingga bagi para pelanggan yang tidak ingin diganggu ataupun tidak suka asap rokok dapat memilih ruang VIP yang dilengkapi dengan AC, WIFI, dan kedap suara.

“Tempat nongkrong yang bagus itu adalah tempat yang menjawab kebutuhan para pelanggan, kita harus paham apa keinginan pelanggan, sehingga ketika mereka kesini, akan meninggalkan kesan yang baik dan rindu ingin kembali lagi,” ujarnya

Third Place Coffee and Food yang sudah berdiri sejak 2010 ini menjadi rekomendasi nongkrong untuk anak-anak komunitas, sebab selain ruangnya yang cukup luas, tempat ini juga menyediakan fasilitas untuk Live Musik serta menu lengkap yang jarang dimiliki oleh kafe lainnya.

"Menu kita bisa dibilang paling lengkap ya karena mulai dari berbagai jenis minuman semuanya kita hadirkan disini, pastinya dengan harga yang cocok dengan anak muda seperti kopi, teh, refresher, jus, blended, dan cokelat, dan masing-masing jenis ada delapan hingga sepuluh pilihan rasa, ada juga, olahan mi, nasi, ayam dan lainnya semua lengkap disini, sampai makanan untuk anak-anak seperti es cream juga banyak pilihannya," katanya.

Keunggulan Lama Tetap Terjaga