Lionel Messi Genap Berusia 32 Tahun, 5 Gol Ajaib yang Dianggap Paling Mustahil

TRIBUN-MEDAN.com - Salah satu penyihir dari dunia sepak bola sedang berulang tahun. Dia adalah Lionel Messi.

Umur Lionel Messi bertambah jadi 32 tahun pada Senin (24/6/2019).

Selama lebih dari tiga dekade hidup di Bumi, megabintang FC Barcelona dan timnas Argentina itu sangat sering memukau penonton lewat gol-gol ajaibnya.

Tak heran jika dia dilabeli alien karena kemampuannya yang istimewa.

Dalam rangka menyambut hari spesial ulang tahun, berikut ini BolaSport.com sajikan lima go ajaib Messi.

1. FINAL COPA DEL REY 2015

''Scientifically explained'' why Leo Messi's goal in the Copa Del Rey 2015 final is impossible..pic.twitter.com/f9kSub7lXP