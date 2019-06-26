Piala AFC 2019
SIARAN LANGSUNG Live Streaming PSM Makassar vs Becamex Binh Duong, Link Live Piala AFC 2019 di Sini
SIARAN LANGSUNG Live Streaming PSM Makassar vs Becamex Binh Duong, Link Live Piala AFC 2019 di Sini
TRIBUN-MEDAN.COM - SIARAN LANGSUNG Live Streaming PSM Makassar vs Becamex Binh Duong, Link Live Piala AFC 2019 di Sini.
Piala AFC - Link Live Streaming PSM Makassar vs Becamex, Siaran Langsung Piala AFC Cup,Daftar Pemain.
//
PSM Makassar di ambang mencetak rekor baru sebagai klub pertama Tanah Air untuk lolos ke babak Final Piala AFC.
Baca: MOTOGP - Klasemen MotoGP 2019 - JADWAL dan Link Live Streaming MotoGP Assen 2019
Syaratnya, PSM Makassar harus membalikkan kekalahan 0-1 di leg pertama atas tamunya Becamex Binh Duong.
Laga PSM Makassar vs Becamex disiarkan live MNC TV.
Link Live Streaming MNCTV PSM Makassar vs Becamex disajikan di akhir berita.
Baca: VALENTINO ROSSI - Jadwal MotoGP Assen Belanda 2019, Kinerja Yahama M1 Membaik, Valentino Rossi Siap
PSM Makassar harus main optimal di pertandingan leg kedua semifinal AFC Cup 2019 Zona ASEAN, melawan Becamex Binh Duong.
Laga leg kedua semifinal AFC Cup 2019 Zona ASEAN, PSM vs Becamex Binh Duong bakal digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Rabu (26/6/2019) pukul 15.00 WIB.
Link Live Streaming