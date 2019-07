'Minions' Marcus/Kevin Lewat, Ahsan/Hendra Ganda Putra Terkaya Indonesia, Momota Tertinggi

Kento Momota (tunggal putra Jepang), Tai Tzu Ying (tunggal putri Taiwan), dan Chen Yufei (tunggal putri China) menjadi tiga pebulu tangkis dengan penghasilan tertinggi hingga pertengahan 2019.

Seperti dilansir dari laman resmi BWF, jumlah hadiah yang diperoleh Kento Momota, Tai Tzu Ying, dan Chen Yu Fei telah melewati lebih dari 100.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,42 miliar.

Kento Momota adalah pemain dengan penghasilan tertinggi tahun ini dari lima sektor yang ada.

Momota telah mengumpulkan uang hadiah 123.275 dolar AS (Rp 1,73 miliar). Jumlah tersebut dia dapat setelah menjuarai German Open, All England Open, dan Singapore Open 2019.

Tunggal putra nomor satu dunia tersebut juga menjadi runner-up pada Indonesia Masters. Dari turnamen All England saja, Momota mendapat hadiah 70.000 dolar AS (Rp 985 juta).

Tai Tzu Ying (Taiwan) meraup penghasilan tertinggi kedua, dengan mengumpulkan 111.725 dolar AS (1,57 miliar) berkat menjadi runner-up All England dan menjadi juara Malaysia Open dan Singapore Open.

Pemain yang mengalahkan Tai pada final All England, Chen Yufei (China) menghasilkan 107.375 dolar AS (1,51 miliar)

Chen tampil konsisten musim ini dengan gelar dari turnamen All England, Swiss Open, dan Australian Open.

Pebulu tangkis lain yang termasuk berpenghasilan tinggi adalah Viktor Axelsen (Denmark) dengan 79.397 dolar AS (1,11 miliar), Ratchanok Intanon (Thailand) yang meraup 69.455 dolar AS (Rp 978 juta)

Selain itu, ada Lin Dan (China/60.200 dolar AS atau sekitar Rp 847 juta), Akane Yamaguchi (Jepang) dengan perolehan 57.597 dolar AS (811 juta), Nozomi Okuhara (Jepang/47.265 dolar AS atau sekitar Rp 665 juta ) dan Chen Long (China) yang mengumpulkan 44.505 dolar AS atau Rp 626 juta.