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Download Lagu MP3 Armada Harusnya Aku', Video MP4 Armada, Lirik Lagu dan Kunci Gitar (Chord)
Download Lagu MP3 Armada Harusnya Aku', Video MP4 Armada, Lirik Lagu dan Kunci Gitar (Chord)
TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu MP3 Armada Harusnya Aku', Video MP4 Armada, Lirik Lagu dan Kunci Gitar (Chord)
Satu di antara sejumlah lagu yang dinyanyikan Armada, yakni 'Harusnya Aku'
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Berikut ini lirik dan chord gitar Lagu Armada 'Harusnya Aku':
Intro :
C F Dm G 2x C
C
Ku tak bahagia
F
Melihat kau bahagia dengannya
Dm
Aku terluka
G C
Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya
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Kunci Gitar (Chord)
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Editor: Salomo Tarigan