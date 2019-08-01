Kiper Termahal di Dunia, Alisson Becker Bikin Blunder saat Liverpool Kontra Lyon, Ini Videonya
Alisson Becker melakukan blunder konyol kala Liverpool menghadapi Olympique Lyondalam laga uji coba yang berlangsung pada Kamis (/8/2019) dinihari WIB
Kiper Termahal di Dunia, Alisson Becker Bikin Blunder saat Liverpool Kontra Lyon, Ini Videonya
TRIBUN-MEDANcom-Kiper Termahal di Dunia, Alisson Becker Bikin Blunder saat Liverpool Kontra Lyon, Ini Videonya.
Kiper Liverpool asal Brasil, Alisson Becker, melakukan blunder konyol saat Liverpool menghadapi Olympique Lyon.
Alisson Becker melakukan blunder konyol kala Liverpool menghadapi Olympique Lyon dalam laga uji coba yang berlangsung pada Kamis (/8/2019) dinihari WIB.
Bertanding di Stade de Geneve, Liverpool sukses memetika kemenangan 3-1 atas Olympique Lyon.
Tiga gol Liverpool diciptakan oleh Roberto Firmino (17'), Joachim Andersen (21'), dan Harry Wilson (53').
Sementara itu gol semata wayang Olympique Lyon lahir lewat sepakan Memphis Depay di titik putih pada menit ke-4.
Meski berhasil meraih kemenangan, ada peristiwa kurang menyenangkan yang dialami kiper Liverpool, Alisson Becker.
Penjaga gawang asal Brasil itu melakukan blunder hingga berujung mendapat kartu kuning dari wasit.
Peristiwa itu dialami Alisson Becker ketika laga babak pertama baru berjalan tiga menit.