Video & Lirik Lagu 'HIT' dari SEVENTEEN, BoyBand asal Korea Selatan, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUN-MEDAN.COM - .Video & Lirik Lagu 'HIT' dari SEVENTEEN, BoyBand asal Korea Selatan, Lengkap dengan Terjemahan.

Boyband asal Korea Selatan SEVENTEEN baru saja merilis single bertajuk 'HIT'.

Video & Lirik Lagu 'HIT' dari SEVENTEEN, BoyBand asal Korea Selatan, Lengkap dengan Terjemahan (capture youtube)

Single 'HIT' dari SEVENTEEN ini dirilis baik musik maupun video klipnya pada Senin (5/8/2019).

Berikut lirik lagu 'HIT' dari SEVENTEEN:

HIT SOUND HIT HIT HIT

HIT SOUND HIT HIT HIT HIT

HIT SOUND HIT HIT HIT

HIT SOUND

Yes I’m crazy deo michineun jungiya

If you can see naegero wa

Naeirui neol oneuri mandeul geoya

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Soeppul dallin beopeollo

Ojik jikjin deuribada

I want a new level

Segyeneun modu naegero

Ollaga to the top

Idea igeon hit da

Geureohda

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow