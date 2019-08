Jadi Tuan Rumah Forum Kepegawaian ASEAN, Wagub Sumut Tawarkan Daerah Pariwisata Sumut

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah menghadiri kegiatan Workshop dan Peluncuran A-Expecs di Hotel Four Points, Jalan Gatot Subroto, Medan, Selasa (6/8/2019) malam.

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Provinsi Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Forum Kepegawaian tingkat ASEAN tahun 2019.

Forum ini merupakan agenda pertemuan para pegawai negeri sipil di kawasan ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM).

Acara yang berlangsung selama 4 hari (6-9/8/2019) di Kota Medan dan Kabupaten Samosir ini dihadiri perwakilan dari sembilan negara se-Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Ada dua agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni The 2nd ASEAN Resource Center (ARC) Workshop dan Launching: ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-Expecs).

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan bahwa kedatangan tamu dari Negara-negara ASEAN merupakan sebuah kehormatan bagi Sumut.

Sebagai tuan rumah pelaksanaan acara, tentu pihaknya akan memberikan suguhan terbaik kepada para tamu terhormat.

“Selamat datang dan terima kasih, karena kedatangan tamu serta para undangan yang hadir di acara yang digelar BKN ini,” ujar Wagub pada acara Workshop dan Peluncuran A-Expecs di Hotel Four Points Medan, Selasa (6/8/2019) malam.

Hadir pada acara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala BKN Regional Medan English Nainggolan dan perwakilan dari sembilan negara se-Asia Tenggara.

Kepada para tamu negara sahabat, Wagub menyematkan ulos dan cinderamata sebagai ungkapan penghormatan dan ucapa selamat datang.

Juga ada penampilan penari menampilkan tari tradisional 8 etnik Sumut.