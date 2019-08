Tanaman Mandrake yang Ada di Film Harry Potter Ternyata Ada di Dunia Nyata, Bisa Sembuhkan Penyakit 

TRIBUN-MEDAN.com - Ternyata tumbuhan Mandrake tak hanya ada di film Harry Potter, tapi juga di dunia nyata.

Penasaran dengan wujud asli tumbuhan Mandrake?

Lalu apa khasiat dari tumbuhan Mandrake ini?

Apa kamu ingat cerita buku dan film Harry Potter and the Chamber of Secrets?

Di kisah Harry Potter and the Chamber of Secrets, para murid Hogwarts belajar menanam tanaman Mandrake atau Mandragora.

Dalam kisah itu, tanaman Mandrake digunakan untuk mengobati para siswa yang membatu.

Tahukah kamu? Tanaman Mandrake ini ada di dunia nyata, akarnya berbentuk seperti manusia, dan juga memiliki legenda zaman dulu, lo!

Tanaman Mandrake di Dunia Nyata

H. Zell/Wikimedia Commons, Tumbuhan mandrake di dunia nyata.

Mandrake adalah istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai spesies tanaman dalam keluarga Solanaceae, yaitu genus Mandragora.

Tumbuhan ini sering digunakan sebagai obat herbal, lo!

Akar tumbuhan mandrake dianggap memiliki bentuk seperti manusia, teman-teman.

Yap, mirip seperti yang ada di film Harry Potter.