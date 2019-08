TP PKK Deliserdang – USAID IUWASH PLUS Kerjasama Sosialisasi Peluncuran Layanan Tinja Terjadwal

TP PKK Kabupaten Deliserdang - USAID Indonesia Urban Water And Sanitation dan Hygiene 'Penyehat Lingkungan Untuk Semua' (IUWASH PLUS) melakukan kerjasama dalam sosialisasi peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal di Aula PKK Pemkab Deliserdang Lubuk Pakam, Selasa (6/8/2019).

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, LUBUKPAKAM - TP PKK Kabupaten Deliserdang - USAID Indonesia Urban Water And Sanitation dan Hygiene 'Penyehat Lingkungan Untuk Semua' (IUWASH PLUS) melakukan kerjasama dalam sosialisasi peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal di Aula PKK Pemkab Deliserdang Lubuk Pakam, Selasa (6/8/2019).

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua TP PKK Ny Hj Sri Pepeni Yusuf Siregar, Ketua Dharmawanita Persatuan Herawati Darwin Zein, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Deliserdang drg Ridha Donal P Lumban Tobing, perwakilan IUWASH PLUS Pusat Ika Fransiska dan Agustinus Tuauni, IUWASH PLUS Sumut Zulfa Ermirza, Pery Barwiantini, Eliwati Ginting, Ricky Pasha, IUWASH PLUS Deliserdang Mhd Rezeki Sitorus, perwakilan OPD terkait serta peserta sosialisasi yang terdiri dari Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Deliserdang beserta pengurus.

TP PKK Kabupaten Deliserdang - USAID Indonesia Urban Water And Sanitation dan Hygiene 'Penyehat Lingkungan Untuk Semua' (IUWASH PLUS) melakukan kerjasama dalam sosialisasi peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal di Aula PKK Pemkab Deliserdang Lubuk Pakam, Selasa (6/8/2019). (TRIBUN MEDAN/HO)

Wakil Ketua TP PKK Ny Hj Sri Pepeni Yusuf Siregar dalam sambutan di antaranya mengatakan bahwa pertemuan kita ini adalah bagaimana masyarakat kita merobah paradigma dalam pengembangan sanitasi lingkungan agar sarana dan prasarana air limbah pemukiman dan persampahan pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan.

Untuk itu diperlukan peran ibu-ibu anggota TP PKK dan Ketua TP PKK Kecamatan, di mana kita sebagai penyuluh, penggerak serta memotivasi masyarakat dalam memberhasilkan program pemerintah.

Perlu saya sampaikan bahwa program ini sudah terlaksana di Kabupaten Deliserdang di 8 (delapan) kecamatan di beberapa desa, berkat kerjasama yang baik dengan USAID. Untuk itu masih banyak yang harus kita kerjakan di mana Kabupaten Deliserdang mempunyai 22 Kecamatan 394 desa/kelurahan sehingga memerlukan perhatian yang benar-benar dari pemerintah dimana kita sebagai sebagai mitra kerja pemerintah untuk menggerakan masyarakat, sehingga program ini dapat terlaksana dan dukungan dari masyarakat melalui TP PKK Desa, dusun sampai ke kelompok Dasa Wisma.

TP PKK Kabupaten Deliserdang - USAID Indonesia Urban Water And Sanitation dan Hygiene 'Penyehat Lingkungan Untuk Semua' (IUWASH PLUS) melakukan kerjasama dalam sosialisasi peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal di Aula PKK Pemkab Deliserdang Lubuk Pakam, Selasa (6/8/2019). (TRIBUN MEDAN/HO)

Perwakilan IUWASH PLUS pusat yang juga narasumber pada sosialisasi, Agustinus Tuauni mengatakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki‐tangki septik yang dilakukan secara berkala sebagaimana diwajibkan pemerintah setempat.

Dalam LLTT, penyedotan dilakukan sesuai periode penyedotan (desludging period) dan jadwal penyedotan yang ditentukan. LLTT disediakan sebagai jawaban dari tuntutan pemerintah setempat yang mewajibkan dilakukannya penyedotan tangki septik secara berkala. Bagi para pengguna tangki septik, LLTT merupakan layanan yang wajib diikuti.

TP PKK Kabupaten Deliserdang - USAID Indonesia Urban Water And Sanitation dan Hygiene 'Penyehat Lingkungan Untuk Semua' (IUWASH PLUS) melakukan kerjasama dalam sosialisasi peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal di Aula PKK Pemkab Deliserdang Lubuk Pakam, Selasa (6/8/2019). (TRIBUN MEDAN/HO)

Penyedotan lumpur tinja dalam LLTT tidak dilakukan karena adanya permintaan dari pengguna tangki septik. Suka atau tidak suka, perlu atau tidak perlu, penyedotan lumpur tinja dalam LLTT akan dilakukan sesuai jadwalnya. Walau secara pastinya akan ditentukan oleh pemerintah setempat, periode penyedotan LLTT umumnya berkisar antara 2–5 tahun sekali.

Agustinus Tuauni juga mensosialisasikan jamban yang baik dan aman, kenapa jamban harus memiliki penampungan/tangki septik yang kedap dan mempromosikan UPTD PAL Deliserdang, layanan sedot lumpur tinja dengan nomor handphone 0813-7647-2526.