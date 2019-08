Evelin Nada Anjani Dapat Panggilan Sayang dari Roy Kiyoshi, Dipanggil dengan Sebutan Bunny

Evelyn juga mengatakan Roy Kiyoshi juga kerap kali membantunya, memberikan semangat, dan solusi, hal tersebut membuat Evelyn nyaman.

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan istri Aming Sugandhi, yakni Evelyn Nada Anjani dikabarkan sedang dekat dengan paranormal Roy Kiyoshi.

Evelyn pun membeberkan sendiri terkait hubungan spesialnya dengan paranormal tersebut, saat dirinya menjadi bintang tamu dalam acara Pagi-Pagi Pasti Happy.

Hubungan baru Evelyn Anjani dengan Roy Kiyoshi itu terjadi setelah dirinya sudah bisa move on dari aktor Aming Sugandhi.

Kedekatan dua orang tersebut pun sempat dipamerkan melalui akun instagram Evelyn, dengan caption "Finally we found each other #mylove #fiinally,"

Begitu juga dengan Roy Kiyoshi yang mengunggah foto mesaranya dengan Evelyn melalui akun instagramnya, bertuliskan caption "Finally we found each other #evelynandroykiyoshi #peaceful #love #finally,"

Saat ditanya oleh host Billy Syahputra, apakah hubungan tersebut merupakan pelarian semata, Evelyn pun menjawab dengan jujur.

"Jujur emang awalnya untuk curhat ya, mungkin itu sebagai bentuk untuk nenangin diri untuk pelarian, curhat tentang kehidupan, tapi kok lama-lama nyambung gitu," jawab jujur Evelyn.

Dirinya juga mengatakan Roy Kiyoshi merupakan sosok yang lembut dan baik.

"Terlebih aku kan suka sosok yang lembut," ungkapnya lagi.