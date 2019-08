SIARAN LANGSUNG - Link Live Streaming Liverpool Vs Chelsea Piala Super Eropa 2019, Tonton di Sini

JADWAL SIARAN LANGSUNG LIVERPOOL vs CHELSEA, Piala Super Eropa Dini Hari Prediksi Susunan Pemain

TRIBUN-MEDAN.COM - Link live streaming Liverpool Vs Chelsea Piala Super Eropa 2019, menanti The Reds mempertahankan rekor atas The Blues.

Link live streaming Liverpool versus Chelsea Piala Super Eropa 2019, catatan Si Merah di Eropa lebih mentereng ketimbang Si Biru.

Link live streaming Liverpool melawan Chelsea Piala Super Eropa 2019 akan digelar pada Kamis (15/8/2019) dinihari di Vodafone Arena, Besiktas, Turki.

Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh SCTV tepat pada pukul 02.00 WIB atau dapat disaksikan melalui live streaming.

Berikut link live streaming Liverpool versus Chelsea, Piala Super Eropa 2019.

Jelang duel derbi Inggris, Liverpool diklaim lebih diunggulkan karena memiliki rekor mentereng ketimbang lawannya.