Polres Binjai Segera Tindak Dugaan Galian C Bhakti Karya, Masyarakat Diimbau Proaktif

Satu lokasi Galian C yang telah ditindak Polda Sumut di Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Polres Binjai akan menindak tegas para penambang Galian C ilegal yang masih beroperasi di wilayah hukum Binjai.

Khususnya yang diduga beraktivitas mengeruk tanah di Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto menyatakan tidak akan pandang bulu dengan Galian C ilegal yang beraktivitas merugikan negara, dan memeperkaya diri sendiri melanggar hukum.

Sikap ini bukti untuk menyikapi laporan Galian C yang dilayangkan oleh Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba hingga berujung teror pelemparan batu ke kaca rumahnya.

"Kami akan sikap jika ada Galian C ilegal. Dugaan adanya Galian C yang beroperasi khususnya di Bhakti Karya, Polres Binjai pasti akan tindak tegas dan menutup usaha tersebut," kata AKBP Nugroho Tri Nuryanto di Mapolres Binjai, Jalan S Hasanuddin, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Minggu (18/8/2019)

Dijelaskan Nugie panggilan karib Kapolres, pihaknya bertindak tegas terhadap usaha Galian C yang beroperasi yang masuk menjadi laporan polisi, untuk menertibkan, menangkap dan menindak pengusaha Galian C. Termasuk santernya kabar ada Galian C ilegal di Bhakti Karya.

"Kami tidak ada tebang pilih, siapa pun dia yang melakukan aktivitas Galian C tanpa izin beroperasi pasti akan ditindak. Sampai hari ini tidak ada lagi kami lihat praktik Galian C di Bhakti Karya," katanya.

Kepada masyarakat, AKBP Nugie berharap sikap proaktif melaporkan dugaan Galian C Ilegal yang beropoerasi di wilayah masing-masing.

Jika ada dugaan temuan Galian C diimbau segera melaporkan penambangan Galian C ke Polres Binjai.

"Kalau ada melihat aktivis Galian C segera laporkan ke kami. Polres Binjai siap menutup lokasi Galian C Ilegal di wilayah hukum Polres Binjai," jelasnya AKBP Nugie.