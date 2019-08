Tingkatkan Pelatihan Profesional Pengembangan SDM, NTU Academy Jalin Kerja Sama UHN dan APINDO

Managing Director of NTU Academy, Dr. Agus Susanto Tan SH, CN, MM, MBA bersama Rektor Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr Haposan Siallagan SH MH, Wakil Ketua Apindo Sumut Ng Pin Pin, didamping Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di NTU Academy di Grand Jati Juction, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3-A, Medan.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Guna meningkatkan pelatihan profesional untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), Nasional Tetap Unggulan (NTU) Academy menjalin kerjasama dengan Universitas HKBP Nommensen (UHN) dan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kamis (22/8/2019).

Dalam kata sambutannya, Managing Director of NTU Academy, Dr. Agus Susanto Tan SH, CN, MM, MBA mengatakan

pesatnya perkembangan teknologi era evaluasi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap karakter pekerjaan yang ada saat ini, dimana ketrampilan dan kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan.

"Karena era revolusi industri 4.0 integrasi pemanfaatan teknologi dan internet yang begitu canggih dan masif juga sangat mempergaruhi adanya perubahan perilaku dunia usaha dan dunia industri, perilaku masyarakat dan konsumen umumnya. Hal inilah latar belakang hadirnya NTU Academy di Grand Jati Juction, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3-A, Medan," ucap Agus, Kamis (22/8/2019).

Diakuinya, NTU Academy menyediakan pelatihan profesional untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), sertifikasi khusus untuk pelatihan, pembelajaran dan pengembangan profesional yang mencari cara untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui metode pelatihan yang inovatif dan kolaboratif.

Sertifikasi ini tidak hanya memberikan keterampilan dan alat yang diperlukan untuk meningkatkan manajemen kinerja, tetapi juga membangun industri pelatihan. Sertifikasi biasanya membahas bidang keahlian khusus termasuk instruktur pengiriman pelatihan, pengembang desain, fasilitator pembelajaran online, dan lainnya.

"NTU Academy itu education center, language center dan coworking space. NTU Academy didirikan untuk membantu SDM di dunia industri memiliki kompetensi yang unggul dan mempunyai kinerja yang tinggi untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0," ucapnya.

Ia menjelaskan karakteristik di era revolusi industri tersebut meliputi digitalisasi, optimation dan customization produksi, otomatis dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, value added service and bussiness, automatic data exchange and communication serta penggunaan teknologi informasi.

"Oleh karena itu, dunia pendidikan dan industri harus linked matched applicable dan mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya," katanya.

Di pusat bahasa, NTU Academy menghadirkan pelatihan bahasa asing ke bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ke bahasa asing. Bantuan bahasa dalam penulisan makalah ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, tesis, disertasi, prosiding dan sebagainya.

"Kita juga menyediakan coworking space, ruang kantor yang bisa disewakan melalui kami. Banyak sekali bisnis, terutama dari kaum milenial itu menghadirkan startup bisnis, sehingga mereka tidak perlu lagi memiliki kantor yang besar, cukup dengan kantor kecil juga bisa melakukan bisnis," ucap Agus.