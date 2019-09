Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Elza Syarif, Melaney: Itu Bukan Urusanku, Hotman: Emang Gue Pikirin

Penjelasan Melaney, di studio Hotman Paris Show banyak sekali penonton yang kemudian merekam dengan ponsel, terutama saat perseteruan terjadi.

TRIBUN-MEDAN.COM- Presenter Melaney Ricardo membantah pernyataan pihak-pihak yang menyebutnya telah menyebarkan video perseteruan antara pengacara Elza Syariefdan Nikita Mirzani di acara Hotman ParisShow beberapa waktu lalu.

Dalam video berjudul "Dianggap MEMIHAK! Ini tanggapan saya.." yang diunggah dalam kanal YouTube pribadinya pada Selasa (3/9/2019), Melaney menyebut, ia bahkan tak mengunggah video tersebut pada akun media sosial pribadinya.

"Kedua soal postingan. Aku tidak sama sekali mem-posting kejadian tersebut. Not on my sosial media, not on my instagram feed, not on my instagram storys," ujar Melaney dalam video tersebut seperti dikutip Kompas.com, Selasa.

"Foto yang saya posting adalah foto aku sendiri dan banyak banget yang komen di kolom komentar menanyakan, 'Kak, tadi benar ya ribut berantem (Nikita dan Elza) segala macam," lanjutnya.

Melaney menjelaskan alasan terbesarnya tak mau mengunggah bahkan menyebarkan video perseteruan tersebut.

"Pertama ini bukan urusan aku dan yang kedua saat aku posting ini pasti akan banyak banget pro dan kontra dan akan menyulut banyak sekali orang-orang yang akan ikut campur di dalamnya. Thats why I didn't post it," ujar Melaney.

Ia mengatakan, saat itu, di studio Hotman Paris Show banyak sekali penonton yang kemudian merekam dengan ponsel, terutama saat perseteruan terjadi.

Menurutnya, tak ada yang bisa mengontrol siapa pun yang merekam dan menyebarkannya ke media sosial.