Boy William Angkat Bicara tentang Video Bareng Barbie Kumalasari Viral, Suka Tingkat PD Barbie

Beberapa waktu lalu, Barbie Kumalasari kembali menjadi sorotan saat dirinya diundang untuk berbincang bersama Boy Wiliam.

TRIBUN-MEDAN.com - Barbie Kumalasari dikenal sebagai salah satu selebriti yang penuh sensasi.

Perbincangan Barbie Kumalasari dan Boy William itu dipublikasikan lewat kanal Youtube Boy William pada Rabu (4/9/2019).

Menyanyi di Depan Boy William, Barbie Kumalasari Istri Galih Ginanjar Akui Suaranya 'Bagus Banget' (Youtube Boy William)

Video tersebut langsung menjadi sorotan publik lantaran Barbie Kumalasari dinilai kembali halu dengan pengakuannya.

Dalam perbincangan tersebut, Barbie Kumalasari mengakui dirinya pernah tinggal di Amerika selama kurang lebih dua tahun.

Mengetahui Barbie Kumalasari pernah tinggal di Amerika, Boy William tak sekali dua kali melempar percakapan dalam bahasa Inggris.

"So you speak good in English (Jadi kamu ngomong bahasa Inggris lancar) kan ya?" ujar Boy.

Barbie menjawab dengan terbata-bata, "Ya. I think my English is very good. (Aku rasa bahasa Inggrisku sangat baik)."

Barbie juga mencoba menjelaskan jika ia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris karena bekerja dengan orang-orang Indonesia.