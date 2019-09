TRIBUN-MEDAN.COM - BURSA TRANSFER: Daftar Transfer Pemain Masuk dan Keluar Liga 1 Putaran Kedua, 6 Tim Akan Bertanding.

Liga 1 2019 putaran kedua akan dimulai pada Rabu (11/9/2019).

Di hari pertama putaran kedua dimulai, ada enam tim yang akan bertanding.

Mereka adalah Badak Lampung FC vs Persela Lamongan, PSM Makassar vs PSIS Semarang, dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta.

Diketahui sebelum putaran pertama dimulai, klub-klub Liga 1 2019 berburu pemain untuk memperbaiki performa mereka pada putaran kedua.

Bursa transfer paruh musim dibuka pada akhir Agustus lalu dan akan ditutup pada Senin (16/9/2019).

Sejauh ini, banyak klub-klub yang cukup aktif di bursa transfer paruh musim.

Sebut saja Persib Bandung, Persija Jakarta, PSM Makassar, hingga Badak Lampung FC.

Latihan perdana Persib Bandung pasca libur paruh musim Liga 1 2019 di Stadion SPOrT Jabar Arcamanik, Rabu (4/9/2019). (TribunJabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Namun ada pula klub-klub yang terlihat adem ayem, seperti Arema FC, Bali United, dan Persipura Jayapura.