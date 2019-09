Franda Meminta Maaf karena Telah Berkata Kasar kepada Fans yang Meniru Nama Putrinya

Dalam pesan tersebut istri aktor Samuel Zylgwyn mengaku sangat sedih dan marah saat nama sang anak ditiru oleh netizen yang mengaku penggemarnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Ramai dihujat netizen, akhirnya Franda, istri Samuel Zylgwyn meminta maaf pada orangtua Zylvechia Kimberly.

Diketahui sebelumnya Franda mengirimkan Direct Message (DM) dengan nada kasar untuk orangtua Zylvechia Kimbelry.

Dalam pesan tersebut istri aktor Samuel Zylgwyn mengaku sangat sedih dan marah saat nama sang anak ditiru oleh netizen yang mengaku penggemarnya.

"Seriously your baby doesn't deserve that name!!!! *emotikon* Saya bikin sendiri nama itu, ga cari dari buku atau manapun. Saya BIKIN SENDIRIIIII. Berusaha cari nama bagus unik yang GA ADA ORANG PUNYA buat anak saya. Terus kamu NYOLONG nama itu buat anak kamu yg umurnya ga jauh dari anak saya. Plek setulisannya.. plek sepanggilannya.. dan kalian keliatan bangga sekali. Ngerti ga rasanya kaya apaa sakitnya???

"Sebagai orang tua pasti taku kan rasanya pengen kasih terbaik buat anak kita? Nama ZYLVECHIA itu persembahan saya buat anak saya. Berbulan2 waktu hamil berusaha bikin2 nama. Cari yang terbaik buat anak saya. Yang gaada orang punya. Terus kalian dengan gampangnya ambil gitu aja.. *emotikon*", tulis Franda.

Franda kirim DM orangtua Zylvechia Kimberly (Instagram/Zylvechia_Kimberly)

Namun beberapa hari berselang, Franda akhirnya kembali mengirim pesan singkat melalui akun Instagramnya pada orang tua Zylvechia Kimberly.

Presenter cantik ini rupanya mengirim DM untuk meminta maaf atas tindakannya yang dinilai kurang pantas.

"Dengan segala kerendahan hati saya mau minta maaf atas ucapan dan perlakuan saya yang menyakiti hati dan keluarga kalian.

"Saya sesungguhnya tidak ada niat untuk menyakiti kalian,terutama anak kalian. Awalnya saya mengirimkan DM, dengan tujuan kalian bisa tau dan mengerti sebagaimana berartinya nama Zylvechia buat kami sekeluarga terutama saya," tulis Franda.