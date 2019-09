Viral Kisah Pria Setia Dampingi Pacarnya yang Terkena Tumor, Harapkan Kekasihnya Segera Sembuh

Ali Akbar menyebut ia ingin melihat sang kekasih segera sembuh. Pria 21 tahun ini tampaknya benar-benar menyayangi Ika dan merindukan keceriaan sang pacar.

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang pemuda bernama Ali Akbar mengunggah cerita haru tentang sakit tumor yang diderita sang kekasih.

Cerita Ali Akbar ini diunggah melalui akun Twitter @A_4i8f pada Selasa 17 September 2019.

Hingga artikel ini dimuat, cerita Ali Akbar tentang penyakit sang pacar telah 18 ribu kali diretweet.

Berikut cerita selengkapnya:

"TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC

hallo saya ali, umur 21th saya bekerja di kedai kopi yg baru merintis usahanya. saya mempunyai seorang kekasih yg sangat anggun, ceria, cantik dan sangat imut. karna keimutan tubuh dan wajahnya saya memanggil nama dia dengan sebutan (NyuNyu)..

sebenernya nama dia Ikha Juhaeriah, tapi aku biasa panggil dia NyuNyu. dan itu adalah panggilan sayang aku untuknya. dia benar benar wanita kuat yg aku kenal saat ini. kurang lebih satu tahun dia menderita penyakit tumor Osteosarcoma..

kala itu di pertengahan tahun 2018 nyunyu berangkat kerja menggunakan sepeda motornya, entah kenapa hari itu dia selesai sholat subuh melanjutkan tidur nya kembali dan tanpa disadari dia ketiduran sampai jarum jam tepat di pukul 08.00 WIB. dia kesiangan berangkat kerja..

dengan terburu buru dia brangkat bekerja, di perjalanan terjadi insiden yg sangat kecil terjadi. hampir saja nyunyu menabrak mobil angkot yg berhenti sembarangan, kakinya tergilir karna menahan sepeda motornya yg ingin menabrak mobil dan hampir jatuh..

Nyunyu sadar bahwa kakinya tergilir dan merasakan sakit, tetapi dia bersifat biasa biasa saja dan memaksakan berjalan dengan normal..