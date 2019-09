Next Premium Barbershop Berikan Peluang Bisnis Terbaik yang Akan Terus Bertumbuh

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Siapa yang tidak kenal Next Premium Barbershop? Barbershop Premium pertama di Kota Medan ini didirikan tahun 2010 oleh Songtinus BSc SH. Next telah melayani lebih dari jutaan pelanggan dengan kualitas dan pelayanan penataan rambut terbaik di Kota Medan dan telah merambat keluar Kota Medan. Next selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas melalui stylist yang profesional dalam bekerja dan melayani pelanggan sehingga memberikan ingatan yang berkesan dan rasa puas kepada pelanggan terhadap hasil penataan rambut yang diberikan.

Beberapa pilihan pelayanan di Next Premium Barbershop yang bisa anda nikmati yaitu, potong rambut, shaving, hair tattoo, perawatan kulit kepala, perawatan wajah seperti Black Mask ataupun Collagen Mask yang menjadi service andalan mereka. Anda juga dapat membeli produk penataan rambut seperti pomade yang dapat anda gunakan di rumah.

Mengapa Waralaba dengan Next Premium Barbershop adalah Peluang Bisnis Terbaik?

Rambut merupakan salah satu aspek penentu penampilan Pria dan Barbershop merupakan jawaban untuk penataan rambut Pria tersebut. Barbershop merupakan bisnis yang akan selalu bertumbuh, karena memotong rambut merupakan aktivitas rutin yang dilakukan Pria. Normalnya, Pria akan memotong rambutnya sekitar 3 minggu atau sebulan sekali untuk merapikan penampilannya.

Atas kebutuhan itu, maka Barbershop menjadi tempat yang akan selalu dicari untuk menyelesaikan permasalahan rambut mereka agar terlihat trendy dan menarik. Next Premium Barbershop adalah Barbershop paling berpengalaman di Medan dalam menghadapi permasalahan rambut Pria tersebut dengan pengalaman hampir 10 tahun yang tersebar di beberapa Kota. Memasuki tahun ke 10 ini, Next Premium Barbershop sudah memiliki 19 Cabang yang tersebar di, Medan, Binjai, Aek Kanopan, Kisaran, Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, Siantar dan Batam.

Selain itu, Barbershop adalah bisnis yang tidak akan pernah mati karena barbershop tidak masuk dalam persaingan bisnis e-commerce. Tidak ada cara memotong rambut secara online selain pergi ke Barbershop untuk menemui stylist pilihan Anda. Di Next Premium Barbershop, stylist yang akan melayani Anda telah diberikan pelatihan terbaik melalui akademi Next Premium Barbershop sendiri, sehingga standart dan kualitasnya sudah terjamin.

Di samping pergi ke Barbershop untuk memotong rambut adalah kebutuhan setiap Pria, Barbershop juga menjadi tempat untuk bersantai ditengah kebisingan kota yang sering Anda hadapi. Next Premium Barbershop merupakan tempat yang tenang bagi pria untuk merasakan penataan rambut terbaik serta pijitan pijitan kecil di kepala yang membuat anda semakin santai dan dimanjakan.

Next Premium Barbershop adalah tempat penataan rambut yang dirancang untuk Pria dengan kualitas Premium dan penggunaan waktu yang efisien untuk penampilan yang terawat.