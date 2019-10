LINK LIVE STREAMING Rep Ceko vs Inggris Kualifikasi EURO 2020, Berikut Prediksi Skornya

VIA TRIBUNNEWS.COM

LINK Live Streaming Mola TV Rep Ceko vs Inggris Kualifikasi Euro 2020, Dini Hari Ini.

TRIBUN-MEDAN.COM - Simak live streaming Rep Ceko vs Inggris kualifikasi EURO 2020 dalam berita ini.

Laga Rep Ceko vs Inggris kualifikasi EURO 2020 akan berlangsung di Sinobo Stadium, Praha Sabtu (12/10/2019) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan Rep Ceko vs Inggris dapat disaksikan melalui streaming Mola TV.

Dalam pemberitaan The FA, James Maddison ditarik keluar dari skuat The Three Lions karena sakit.

Sakitnya pemain Leicester City itu mendadak jelang menghadapi Republik Ceko dalam lanjutan kualifikasi EURO 2020.

Alhasil James Maddison akan absen ketika Inggris menghadapi Republik Ceko (12/10/2019) dan Bulgaria (15/10/2019).

Tidak ada penambahan atau pemanggilan pemain baru untuk melengkapi skuat Timnas Inggris sepeninggalan James Maddison.

Sementara Timnas Inggris sudah menyiapkan strategi jelang menghadapi tuan rumah Rep Ceko malam nanti.