Fenomenal - Jimin BTS Ulang Tahun, Satu-satunya Artis yang Trending Topic Twitter dengan 20 Tagar

Unggahan Bangtan Official rayakan ulang tahun Jimin BTS. (Facebook Bangtan Official)

Facebook Bangtan Official

Fenomenal - Jimin BTS Ulang Tahun, Trending Topic Twitter yang Dikuasai 20 Tanda Berpagar

Ada juga yang menggunakan tagar 1013Gift, OurStageFairy, OurSingerJimin, JiminKeepSmiling, JiminWeLoveYou, CutieSexyLovelyJimin, dan OurOctoberSerendipity.

TRIBUN-MEDAN.com - Jimin BTS mendapat limpahan cinta dari ARMY -sebutan bagi fans BTS- di seluruh dunia ketika ia merayakan ulang tahun ke-24, Minggu (13/10/2019).

Sejak pukul 00.00 waktu Korea Selatan, ucapan selamat ulang tahun untuknya bertebaran di media sosial.

Fenomenal, berbagai tagar terkait Jimin menguasai trending topic Twitter.

Pada satu titik, tagar ucapan selamat ulang tahun bagi Jimin bahkan menempati posisi 1 hingga 20 trending topic dunia di Twitter.

Karena itu dia merupakan artis pertama dan satu-satunya yang menguasai 20 besar trending topic dunia Twitter.

Tagar-tagar itu antara lain berbunyi HappyBirthdayJimin, Jimin, LovelyJiminDay, HappyJIMINDay, OurLightJimin, JiminBirthday, Jiminie, Park Jimin, OurOctoberSerendipiy, dan Jimin, we love you always.

Ada juga yang menggunakan tagar 1013Gift, OurStageFairy, OurSingerJimin, JiminKeepSmiling, JiminWeLoveYou, CutieSexyLovelyJimin, dan OurOctoberSerendipity.

Perayaan ulang tahun Jimin sebenarnya dimulai sejak konser BTS Love Yourself: Speak Yourself di Riyadh, Arab Saudi, Jumat (11/10/2019).