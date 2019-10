LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Parma, AS Roma vs AC Milan, Lecce vs Juventus

LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Parma, AS Roma vs AC Milan, Lecce vs Juventus.

TRIBUN-MEDAN.com - LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Parma, AS Roma vs AC Milan, Lecce vs Juventus.

Simak di sini jadwal Liga Italia pekan 9 yang akan digelar pada Sabtu (26/10/2019) hingga Senin (28/10/2019).

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ke-9 akan disiarkan secara Live beIN Sports 2 dan dapat disaksikan via MAXStream.

Pekan ke 9 Liga Italia 2019 akan menyajikan Big Match antara AS Roma menjamu AC Milan pada Senin (28/10/2019) dini hari.

Jadwal, Klasemen dan Top Score Liga Italia 2019 tersedia di akhir artikel:

Pertandingan pembuka pekan ke 9 Liga Italia 2019 akan mempertandingkan duel tim papan tengah antara Hellas Verona menjamu tamunya Sassuolo, Sabtu (26/10/2019) dini hari.

Selanjutnya pada malam harinya, sang pemuncak klasemen sementara Juventus akan melawat ke kandang Lecce yang saat menghuni posisi 17.