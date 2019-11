LIGA INGGRIS: Link Live Streaming Man United vs Brighton, Liverpool vs Manchester City Adu Gengsi

Liga Inggris Malam ini menyajikan laga seru di antaranya Man United vs Brighton & Hove Albion, Liverpool vs Manchester City, termasuk Wolverhampton Wanderers Vs Aston Villa

// Jadwal Liga Inggris pekan ke-12 akan berlanjut pada Minggu (10/11/2019) malam WIB.

Dua laga Liga Inggris yang patut untuk disaksikan adalah Liverpool vs Manchester City dan Manchester United vs Brighton & Hove Albion.

Liverpool vs Man City menjadi laga terpanas pekan ke-12 Liga Inggris kali ini.

Dua kandidat terkuat juara Liga Inggris itu akan bertemu di Stadion Anfield, markas Liverpool.

Saat ini, Liverpool menjadi satu-satunya tim tidak terkalahkan dan berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 31 poin.

Sementara itu Man City menempati urutan keempat dengan selisih delapan poin dari Liverpool.

Kondisi ini membuat Man City yang menjadi juara bertahan wajib mengalahkan Liverpool jika ingin memperpendek jarak poin.

Man City memiliki modal yang cukup baik karena pada awal musim ini berhasil mengalahkan Liverpool di ajang Community Shield.