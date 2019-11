Idola Kpop, BlackPink Borong Tiga Penghargaan di E! People’s Choice Awards

TRIBUN-MEDAN.com- idola Kpop KoreaKorea Selatan, BlackPink diumumkan sebagai pemenang di E! People’s Choice Awards.

Tak tanggung-tanggung, girlband Kpop yang terdiri dari Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa ini mendapatkan tiga penghargaan dari tiga kategori yang berbeda yaitu The Group of 2019, The Music Video of 2019 dan The Concert Tour of 2019.

Dilansir dari Soompi, grup Kpop yang sudah debut sejak 8 Agustus 2016 ini, mendapatkan penghargaan untuk video clipnya yang berjudul Kill This Love dan penghargaan untuk tur terakhir mereka yaitu BLACKPINK 2019 World.

Ajang E! People’s Choice Awards 2019 diadakan tanggal 10 November 2019 (waktu setempat) dan berlangsung di Barker Hangar di Santa Monica, California.

BlackPink berhasil mengalahkan nama-nama besar di industri musik dunia seperti Jonas Brothers, 5 Seconds Of Summer, The Chainsmokers, Imagine Dragons, dan bahkan BTS untuk kategori The Group of 2019.

BlackPink merupakan artis Kpop perempuan yang mempunyai lagu di posisi tertinggi di Billboard Hot 100, berada di nomor 55 dengan "Ddu-Du Ddu-Du", dan di Billboard 200, berada di nomor 40 dengan EP berjudul Square Up.

Mereka merupakan grup K-pop perempuan pertama dan satu-satunya yang memasuki dan memuncaki tangga lagu Emerging Artists Billboard.(*)