BERITA SMARTPHONE SAMSUNG TERBARU Harga Ponsel Samsung Bulan November Galaxy A70s hingga Galaxy A10s

T R I B UN-MEDAN.com - Smartphone Samsung Terbaru: Spesifikasi & Harga Samsung Bulan November Galaxy A70s hingga Galaxy A10s.

Update harga HP Samsung bulan November 2019, berikut daftar spesifikasinya.

Mulai dari Samsung galaxy A10s yang dijual dengan harga Rp 1.819.000 hingga Samsung galaxy A70s yang dijual Rp 5.999.000.

Untuk sebagian orang yang berminat membeli HP Samsung pada bulan November 2019, sebaiknya simak terlebih dahulu update harganya berikut ini.

Dikutip dari gsmarena.com dan samsung.com pada Jumat (8/11/2019), berikut harga dan spesifikasi HP Samsung bulan November 2019.

1. Samsung Galaxy A70s

Dimensions: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm

Berat: 187g

Tipe: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors

Ukuran: 6.7 inches, 108.4 cm2

Resolution: 1080 x 2400 pixels

OS: Android 9.0 (Pie); One UI

Chipset: Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)

CPU: Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver)

GPU: Adreno 612

Card slot: microSD, up to 1 TB (dedicated slot)

Internal: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM

Kamera belakang: 64MP, 8MP, dan 5MP

Kamera depan: 32MP

Baterai: Non-removable Li-Po 4500 mAh, Fast battery charging 25W

2. Samsung Galaxy A50s