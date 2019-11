Ungkapan Duka Para Selebriti untuk Aktor Cecep Reza, dari Vanessa Angel hingga Marshanda

Vanessa Angel mengatakan dirinya tak percaya sang sahabat telah pergi untuk selamanya setelah baru saja keduanya bertemu.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Cecep Reza pemeran meninggal dunia pada Selasa (19/11/2019) pukul 14.30 WIB.

Sederet rekan artis seperti Marshanda, Joshua Suherman dan Vanessa Angel tulis pesan terakhir.

Melalui akun instagramnya Vanessa Angel mengunggah foto bersama Cecep Reza.

Vanessa Angel, Cecep Reza dan kedua teman lainnya terlihat sedang menghabiskan waktu bersama.

Vanessa mengatakan dirinya tak percaya sang sahabat telah pergi untuk selamanya setelah baru saja keduanya bertemu.

Pesan terakhir Vanessa Angel untuk Cecep Reza (tangkap layar Instagram @vanessaangelofficial))

@vanessaangelofficial

Ya allah cep, baru semalem ketemu kita ngobrol ketawa tawa sambil makan enak..

skrg kamu udah dipanggil duluan aja sama tuhan semoga amal ibadahmu di terima di sisi-NYA cep.. yg tenang ya disana #ripcecepreza

Sementara itu Joshua menuliskan pesan terakhir kepada Cecep Reza melalui akun twitternya @jojosuherman.

"Rest in Peace @cepz. The best villain in '90s movies and soap operas.

Terimakasih sudah jadi lawan main yang asik di film pertamaku.