Billie Eilish Jadi Penyanyi Termuda Peraih 6 Nominasi Grammy Awards 2020

TRIBUN-MEDAN.com- Billie Eilish menjadi penyanyi termuda yang meraih 6 nominasi Grammy Awards 2020.

Enam nominasi yang diraih Billie Eilish di antaranya Record of The Year, Album of The Year, Song Of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album dan Best New Artist.

Kendati demikian, penyanyi berusia 17 tahun itu bukanlah musisi peraih nominasi terbanyak Grammy Awards 2020.

Musisi yang berhasil mencetak rekor sebagai peraih nominasi Grammy Awards 2020 ialah Lizzo.

Mengutip Entertainment Tonight, Lizzo mendapatkan 8 nominasi sekaligus, termasuk Album of The Year, Record of The Year, Best New Artist, dan Best Pop Song Performance.

Penghargaan yang diraih kedua musisi itu mengalahkan penyanyi populer sekelas Taylor Swift, Beyonce dan Ariana Grande.

Taylor Swift yang biasanya langganan masuk nominasi Best Album dan Record of the Year kali ini tidak berhasil lolos.

Pelantun Shake It Off ini harus puas dengan mendapatkan 3 nominasi untuk album terbarunya, Lover.

Yaitu Song of The Year (Lover), Best Pop Solo Performance (You Need To Calm Down) dan Best Pop Vocal Album (Lover).