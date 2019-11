Akhirnya Bertemu, Gempi Mendapatkan Hadiah Natal dari Dua Personel Honne

TRIBUN-MEDAN.com-Putri Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten akhirnya bertatap muka langsung dengan grup musik asal London, HONNE.

Pertemuan ini terjadi pada Kamis malam (21/11/2019) yang mana menjadi hari ketiga Honne manggung di Jakarta.

Gading Marten membagikan kebersamaan itu lewat dua foto di akun Instagram-nya, @gadiiiing. @hellohonne," tulis Gading yang dikutip Kompas.com pada Jumat (22/11/2019).

Ternyata tidak hanya bertemu saja, Gempi juga mendapat hadiah Natal dari dua personel Honne, Andy Clutterbuck dan James Hatcher.

"Gempi got early christmas gift, thank you onkel Andy and unkel James," tulis Gading lagi.

Rencananya Gempi akan menyanyikan lagu " Location Unknown" bersama Honne di atas panggung malam itu.

Namun dengan alasan acara itu untuk usia di atas 18 tahun dan banyak perokok, kata Gading, akhirnya pihak promotor terpaksa membatalkannya demi kebaikan bersama.

Gading meminta maaf kepada seluruh orang yang telah menantikan penampilan Gempi.

"Maaf ya teman2.. makasi semua yang sayang sama gempi semoga mengerti akan prosedur ini.. @hellohonne sayang banget sama gempi.. sebelom manggung kita nyanyi lagi di backstage.. biar gempi ga kecewa.. she really did a good job, i’m a proud dad!!!!" tulis Gading.

