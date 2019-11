Begini Kondisi Terkini Mishael Bocah yang Diserang Anjing Pitbull

TRIBUN-MEDAN.com- Pihak Rumah Sakit Columbia Asia akhirnya membeberkan kondisi terkini dari Mishael (8) korban yang digigit oleh anjing Pitbull pada Sabtu (23/11/2019) sore.

Medical Service Manager RS Columbia Asia Medan, dr Sabar Petrus Sembiring SpPD mengatakan pasien anak perempuan berumur 8 tahun ini, tiba di RS Columbia Asia pada Minggu pukul 00.46 WIB.

"Kita langsung mengusulkan ke dokter spesialis bedah plastik dan spesialis anak untuk mencegah infeksi," kata Sabar di RS Columbia Asia, Senin (25/11/2019).

"Dalam tempo satu jam kita sudah melakukan tindakan perbaikan luka dan pembersihan anak. Malam itu juga sudah kita lakukan," sambungnya.

Dijelaskan Sabar bahwa hari ini kondisi Mishael sudah jauh lebih baik. Cuma pasien memang masih demam perhari ini dan masih mengeluhkan nyeri.

"Sampai saat ini sudah dilakukan pembersihan luka dan cukup baik. Kita berharap hasil akan jadi jauh lebih baik. Tetap dalam evaluasi kita secara intensif," tuturnya.

Terkait butuh berapa lama proses pemulihan, Sabar menyebut semua tergantung dalam evaluasi.

"Mengingat luka, derajatnya cukup berat dan kotor. Yang dilakukan dokter bedah plastik kita so far cukup baik. Kita berharap akan lebih baik dalam kedepannya. Lebih baik dari evakuasi hari per hari," urainya.

Disinggung maksud dari derajat, dijelaskan Sabar derajat yang dimaksud adalah luka didaerah wajah.

"Maksudnya luka di daerah wajah terkena sampai ke rongga mulut dan itu sudah ditangani semua," ungkapnya.