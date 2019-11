Idol Kpop BTS Boyong Tiga Penghargaan di American Music Awards 2019

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop, BTS kembali menorehkan prestasi.

Kali ini boyband beranggotakan tujuh orang tersebut berhasil mendapatkan tiga penghargaan di American Music Awards 2019.

Pada acara American Music Awards 2019 diadakan, Minggu (24/11/2019) di Los Angeles, California, BTS mendapatkan tiga penghargaan yaitu Favorite Duo or Group Pop/Rock, Tour of the Year, dan Favorite Social Artist.

Dikutip dari Soompi, Walaupun tidak bisa hadir menerima penghargaan langsung, para member BTS mengungkapkan rasa terima kasih mereka melalui pesan video.

“Terima kasih banyak. Kami benar-benar merasa terhormat untuk menerima penghargaan yang begitu penting dan berarti,"

"Kami minta maaf kami tidak bisa berada di sana untuk menikmati malam yang meriah secara langsung, tetapi kami berharap dapat melihat Anda segera."

“BTS telah menjadi kelompok selama enam setengah tahun, dan sepanjang tahun-tahun itu, kami memiliki begitu banyak mimpi yang terwujud menjadi kenyataan".

"ARMY, kalian adalah orang-orang yang membuat semua ini menjadi mungkin, dan kami benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa cinta dan dukungan Anda dari seluruh dunia".

"Kami akan berusaha semampu kami untuk mencapai yang terbaik, bekerja keras, dan mengembalikan cintamu kepada Anda,"

Menerima penghargaan Tour of the Year, RM mengatakan, "Tur ini mungkin sudah berakhir, tetapi kami berharap pesan kami untuk tur ini akan terus duduk bersama Anda untuk selamanya - pesan bahwa Anda harus menemukan cara untuk mencintai diri sendiri."

Tiga penghargaan yang berhasil diraih BTS tersebut merupakan penghargaan kelompok kedua berturut-turut di American Music Awards. Sebelumnya, BTS memenangkan Favorite Social Artist di American Music Awards 2018.(*)