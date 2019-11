Lirik Lagu Slank Ku tak Bisa Jauh, Chord Kunci Gitar dan Video Slank, Dewa 19 & Lagu Lainnya

T R I B U N-MEDAN.com - Lirik Lagu Slank Ku tak Bisa Jauh, Chord Kunci Gitar dan Video Slank, Dewa 19 & Lagu Lainnya

//

Berikut kunci gitar dan lirik lagu ku tak bisa jauh darimu milik Slank.

• DIABETES - 5 Manfaat Bawang Merah, Kurangi Tekanan Darah Tinggi, Kolesterol hingga Kontrol Diabetes

Kunci gitar dasar dari C bisa kalian gunakan, khusus untuk pemula yang baru belajar gitar. Selasa ( 19/11/19 ).

• Terekam CCTV, Wanita yang Dicurigai Mencuri Uang 1.500 Dolar Amerika Serikat Membantah, Alasannya

• BERITA KPK TERKINI - KPK Tetap Berharap Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK, Alasan Laode M Syarif

Berikut lirik dan chord lagu Ku Tak Bisa dari Slank:

Intro : C ...

C Em

Pernah berpikir tuk pergi

F C G

dan terlintas tinggalkan kau sendiri

C Em

Sempat ingin sudahi sampai di sini

F C G

coba lari dari kenyataan tapi ...

Dm F C G

Ku tak bisa ... jauh 2x dari mu

C Em

Lalu mau apa lagi

F C G

kalo kita sudah gak saling mengerti

C Em

sampai kapan bertahan seperti ini

F C G

dua hati bercampur emosi tapi ...