Cha In Ha, seleb Korea yang merupakan rekan Ahn Jae Hyun dalam drama Love with Flaws, ditemukan tewas pada Selasa (3/12/2019).

LAGI, Seleb Korea Ditemukan Meninggal, Ini Komentar Agensi Cha In Ha

TRIBUN-MEDAN.com - Dunia hiburan Korea kembali berduka. Setelah kematian Goo Hara dan Sulli, kini aktor rookie Korea Selatan, Cha In Ha ditemukan tewas pada Selasa (3/12/2019).

Polisi pun mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian Cha In Ha.

Dikutip Tribunnews dari Koreaboo, tempat di mana Cha In Ha ditemukan tewas juga belum diungkap kepolisian.

Agensi Cha In Ha, Fantagio Entertainment mengatakan, pihaknya masih mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai kematian sang artis.

"Kamu telah mendengar laporannya, dan kamu sedang mencari kebenarannya," ujar Fantagio dalam keterangannya, Selasa.

Cha In Ha debut sebagai aktor pada 2017 lalu dalam film You, Deep Inside of Me.

Tak hanya sebagai aktor, Cha In Ha juga merupakan member dari boygroup Surprise U yang juga berada di bawah naungan Fantagio.

Sejak debut, Cha In Ha sudah menjadi pemain pendukung di sejumlah drama.

Diantaranya, Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now, dan The Banker.