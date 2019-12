Rayakan Ulang Tahun yang ke-22, Awkarin Habiskan Biaya Hampir Rp 800 Juta, Lihat Potret Keseruannya

Awkarin sampai merogoh kocek hingga nyaris menyentuh angka Rp 800 Juta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-22.

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram dan influencer Karin Novilda atau lebih dikenal dengan nama Awkarin, baru saja berulang tahun ke-22.

Hari ulang tahunnya jatuh pada 29 November, namun ia baru merayakannya pada awal Desember ini.

Perempuan kelahiran 29 November 1997 itu menyewa sebuah hall di Gedung Tribrata, Jakarta.

Tidak taggung-tanggung, Awkarin sampai merogoh kocek hingga nyaris menyentuh angka Rp 800 Juta.

Awkarin sendiri menyadari jika biaya yang dikeluarkannya fantastis.

Ia sadar jumlah tersebut akan menuai pro dan kontra. Pemilik nasma asli Karin Novilda itu pun menegaskan bahwa hal tersebut setimpal dengan kerja kerasnya.

Hal tersebut diunggah oleh Awkarin dalam laman Instastorynya, Selasa, 3 Desember 2019.

"Im very extra when it comes to my bday party.

Please jangan bilang mendingnya ini itu ini itu!