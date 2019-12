Idol Kpop Kim Soo Hyun Akan Hengkang dari Agensinya?

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun akan hengkang dari agensinya, KeyEast Entertainment usai kontraknya habis.

Kontrak Kim Soo Hyun sendiri akan berakhir setelah Desember 2019.

Bintang drama My Love From The Star itu disebut akan mendirikan agensi sendiri dengan sepupunya, sutradara Lee Sa Rang.

Namun seorang sumber dari KeyEast menyatakan kepada Newsen bahwa mereka masih mendiskusikannya dengan sang aktor.

"Kami dalam diskusi dengan Kim Soo Hyun tentang pembaruan (kontrak). Kami belum diinformasikan tentang Kim Soo Hyun membuat agensi mandiri," kata sumber anonim seperti dikutip dari Soompi.com, Rabu.

Kim Soo Hyun diketahui sudah 12 tahun menjalani kariernya bersama agensi KeyEast Entertainment sejak debut.

Rumor perpisahan ini juga sudah beredar dari Juli 2019 saat Kim Soo Hyun keluar dari wajib militer.(*)

