Kim Woo Bin Ungkap Panggilan Sayang untuk D.O EXO

Idol Kpop Kim Woo Bin Ungkap Panggilan Sayang untuk D.O EXO

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Kim Woo Bin akhirnya kembali menyapa penggemarnya setelah hampir 3 tahun hiatus.

Diketahui Kim Woo Bin didiagonis dengan kanker nasofaring hingga harus mundur dari dunia hiburan sementara waktu untuk fokus memulihkan kesehatannnya.

• Idol Kpop Lee Dong Wook Pertimbangkan Main Drama Baru

Setelah 2,5 tahun berlalu, Kim Woo Bin kembali menyapa penggemarnya lewat fanmeeting di SMTown Theater, pada 8 Desember silam.

Bertajuk Kim Woo Bin Thank You 2019, Kim Woo Bin menghadirkan tiga sahabatnya yakni Lee Kwang Soo, Jo In Sung dan Kim Ki Bang.

Ketiga selebritis ini hadir sebagai bintang tamu spesial dalam fanmeetingperdana Kim woo Bin sejak vakum.

Sayangnya, ada satu sahabat Kim Woo Bin yang tidak hadir dalam acara tersebut yakni D.O EXO.

• Idol Kpop BTS Berduka atas Meninggalnya Juice WRLD

D.O EXO diketahui saat ini sedang menjalani wajib militer.

Kendati demikian, menurut fans yang datang ke fanmeeting Kim Woo Bin, D.O EXO berulang kali dibicarakan dalam acara tersebut.

Kim Woo Bin mengungkap panggilan sayangnya untuk D.O adalah 'Kyungsoo yang ku cinta'.

"Temanku yang baru saja datang dari menghadiri fanmeeting Kim Woobin, mengatakan kepadaku..." kata seorang fans dikutip dari Kstarlive, Selasa (10/12/2019).

• Idol Kpop, Jun Ji Hyun Dikabarkan Bakal Bintangi Drama Kingdom 2