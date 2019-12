Vidi Aldiano Bagikan Potretnya setelah Operasi Kanker Ginjal, Panen Dukungan dari Rekan Selebriti

Vidi membagikan fotonya di rumah sakit. Terlihat Vidi yang masih mengenakan pakaian rumah sakit berwarna coklat berbaring dengan tertutup selimut putih.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Vidi Aldiano membagikan foto dirinya pasca menjalani kanker ginjal yang diidapnya.

Foto tersebut dibagikan Vidi Aldiano di akun instagramnya @vidialdiano pada Sabtu (14/12/2019).

Terlihat Vidi yang masih mengenakan pakaian rumah sakit berwarna coklat berbaring dengan tertutup selimut putih.

Vidi Aldiano pasca operasi kanker ginjal (Instagram @vidialdiano)

Vidi tampak mengenakan topi hitam dan memeluk dua buket bunga sembari memejamkan mata dan mengulas senyum.

Di sekitar kamar Vidi Aldiano tersebut juga terdapat beberapa kiriman bunga.

@vidialdiano

Alhamdulillah, I survived. Thank you for all your support and prayers.

Unggahan Vidi Aldiano tersebut lantas dibanjiri doa dan pesan semangat dari rekan-rekan artis.

@graciaz14

Semangat @vidialdiano !!!!!!

@tarrabudiman

Get well soon Vid