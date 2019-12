JADWAL Siaran Langsung: Man City vs Leicester, Watford vs Manchester United, Tottenham vs Chelsea

T R I B U N-MEDAN.com - Liga Inggris: Jadwal Liga Inggris: Tottenham vs Chelsea, Everton vs Arsenal, Watford vs Man United.

Liga Inggris akan kembali bergulir akhir pekan walau tanpa sang pemuncak klasemen, Liverpool, yang tengah berjuang di Piala Dunia Antarklub.

Pertandingan terbesar akhir pekan adalah kala Tottenham bersua Chelsea pada Minggu (22/12/2019).

Pekan ke-18 Liga Inggris akan dibuka oleh pertandingan Everton vs Arsenal pada Sabtu (21/12/2019) pukul 19.30 WIB. Kemudian, lima pertandingan akan berlangsung sekaligus pukul 22.00 WIB.

Stasion televisi nasional, TVRI, bakal menayangkan partai sengit papan tengah Newcastle vs Crystal Palace.

Pasukan Steve Bruce tengah kehilangan beberapa pemain utama karena cedera, termasuk kapten Jamal Lascelles dan wakil kapten Jonjo Shelvey.

Mereka juga bakal bersua Crystal Palace yang kemungkinan besar akan tanpa personel-personel utama mereka antara lain Patrick van Aanholt, Gary Cahill, dan Andros Townsend.

Pertandingan pada Sabtu pukul 22.00 WIB ini juga bakal mempertemukan juara kasta kedua Liga Inggris dalam dua musim terakhir, Norwich dan Wolverhampton Wanderers.