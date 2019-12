40 Ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020 Cocok Dikirim via Medsos: Whatsapp, FB & Instagram

T R I B U N-MEDAN.com - 40 Ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020 Cocok Dikirim via Medsos: Whatsapp, FB & Instagram

//

• Fitur Terbaru Whatsapp: Dark Mode Unik, Antisipasi Serangan Hacker dan Terkait Aplikasi Tiruan

• Gaya Ahok Bertemu Jokowi Jadi Sorotan, Pakar Ekspresi Ungkap Kebiasaan Ahok (BTP), Tertangkap Kamera

Hari Raya Natal sudah di depan mata.

• Fitur Terbaru Whatsapp: Dark Mode Unik, Antisipasi Serangan Hacker dan Terkait Aplikasi Tiruan

Natal yang biasanya digelar pada 25 Desember, selalu dinanti-nantikan oleh umat Kristiani di seluruh dunia.

Karena di Hari Raya Natal, seluruh umat Kristiani akan merayakannya dengan berkumpul di rumah atau mengikuti Misa Natal.

• SISI ASIH Pramugari Disebut Kena Skors, Bicara Ketidakadilan, Terungkap di Tengah Skandal Bos Garuda

Menjelang dan saat Natal, orang-orang berlomba untuk menuliskan ucapan Natal kepada para sahabat atau keluarga besar di media sosial.

• SISI ASIH Pramugari Disebut Kena Skors, Bicara Ketidakadilan, Terungkap di Tengah Skandal Bos Garuda

Untuk itu, alangkah lebih baiknya menyimak kumpulan ucapan Hari Natal dalam bahasa Inggris melalui artikel ini.

Ribuan botol bekas yang dibentuk menjadi miniatur ondel-ondel dipasang pada pohon Natal di Food Court Thamrin 10, kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (21/12/2019). Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Keuskupan Agung Jakarta, membangun pohon natal setinggi 11 meter menggunakan 8000 botol minuman bekas. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

• Gaya Ahok Bertemu Jokowi Jadi Sorotan, Pakar Ekspresi Ungkap Kebiasaan Ahok (BTP), Tertangkap Kamera

Berikut 40 ucapan Natal dan Tahun Baru yang cocok untuk dikirim lewat WhatsApp, dikutip dari Serenta Flowers:

1. During this time of faith and family, may the true meaning of Christmas fill you with joy. Wishing you a Merry Christmas and a blessed New Year.