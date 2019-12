Lagu Joy Tobing, Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu Karena Cinta - Joy Tobing dan Bila Aku Berdiri . . .

T R I B U N-MEDAN.com - Lagu Joy Tobing, Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu Karena Cinta - Joy Tobing dan Bila Aku Berdiri . . .

Lagu berjudul Karena Cinta merupakan lagu yang dinyanyikan Joy Tobing.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Karena Cinta.

Intro: G D G D

G D

Hari ini

Em C

adalah lembaran baru bagiku

G D

Ku di sini

Em C

karena kau yang memilihku

Am Bm

Tak pernah ku ragu

C D

akan cintamu

Am Bm

Inilah diriku

C D

dengan melodi untukmu

Chorus:

G D

Dan bila aku berdiri

Em D

Tegar sampai hari ini

C Bm Am D

Bukan karena kuat dan hebatku

G D

Semua karena cinta

Em D

Semua karena cinta

C Bm Am

Tak mampu diriku dapat berdiri tegar

D G

Terima kasih cinta

Am Bm

Tak pernah ku ragu

C D

akan cintamu

Am Bm

Inilah diriku

C D

dengan melodi untukmu

Back to: Chorus

D G

Terima kasih cinta

